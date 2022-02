Scolile din judet, invitate sa participe la prima editie a Cupei Sportului Scolar Brasovean

ACS Transilvania lanseaza, in premiera, un proiect dedicat exclusiv sportului scolar din judetul Brasov. Astfel, alaturi de Inspectoratul Scolar Judetean, va fi organizata prima editie a Cupei Sportului Scolar Brasovean, un eveniment care se adreseaza elevilor din clasele 0 - VIII din unitatile scolare din intregul judet.Competitia se va desfasura in perioada aprilie - mai 2022, in salile de sport din Municipiul Brasov, pentru cinci discipline: atletism, baschet, fotbal, handbal si volei. ... citeste toata stirea