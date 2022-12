Scorul campionatului

Farul Constanta si FC Botosani s-au infruntat in etapa a 19-a a Ligii 1, iar elevii lui Gica Hagi (57 de ani) au facut instructie in partida cu moldovenii.Farul a invins cu 8-0, intr-o partida in care Dennis Alibec a reusit un hat-trick, iar Vlad Morar o dubla.Grameni a deschis scorul in minutul 11, din sase metri, iar Denis Alibec a facut 2-0 din penalty, in minutul 45+2.Repriza a doua a inceput din nou cu elevii lui Gica Hagi in ofensiva. Alexi Pitu a marcat spectaculos in minutul 51, ... citeste toata stirea