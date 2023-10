Pierderea lui Ianis Hagi (foto) in acest sezon continua sa provoace regrete in Scotia. Jurnalistii britanici considera ca internationalul roman ar fi putut fi de ajutorul formatiei in stagiunea curenta si au recunoscut ca nu au inteles nici pana acum decizia lui Michael Beale. Totodata, scotienii i-au facut si o desciere lui Ianis Hagi, pe care l-au numit "un jucator talentat infometat sa prinda minute". "Pe masura ce accidentarile s-au inmultit sub conducerea lui Michael Beale, decizia de a-l ... citeste toata stirea