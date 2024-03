Screciu ar putea rata Euro din cauza unei accidentari

Vladimir Screciu (foto) s-a lovit in meciul cu FC U Craiova 1948, iar accidentarea sa poate fi una serioasa. Ingrijorarile in privinta unei eventuale absente de durata sa au fost destul de mari dupa fluierul de final, in aceasta situatie urmand a a avea de suferit atat echipa sa de club, cat si prima reprezentativa. Edi Iordanescu este deja la curent cu ceea ce a pasit fotbalistul care a pus umarul la calificarea nationalei tricolore la editia din aceasta vara a Campionatului European. Un RMN ... citește toată știrea