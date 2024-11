Scripcaru vrea mai putini sportivi straini la Corona Brasov. "Noi nu suntem aici la iarmaroc, sa iesim la cumparaturi la piata"

Primarul George Scripcaru (foto stanga) a dezvaluit cum isi doreste sa arate viitorul clubului Corona Brasov, care este sustinut in acest moment in totalitate din banii proveniti de la bugetul local. Spre deosebire abordarea din ultima perioada, edilul isi doreste mult mai putini straini in cadrul echipelor din club."Mai ramane sa ajungem la Polul Nord!""Eforturile care le vom face din punct de vedere financiar vor trebui sa se rasfranga pentru copiii din municipiul si judetul Brasov. Noi ... citește toată știrea