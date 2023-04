Chelsea nu traverseaza un moment bun, iar patronul Todd Boehly continua sa se afle in cautarea unui antrenor care sa ii scoata pe londonezi din situatia ingrata in care se afla. Imediat dupa plecarea lui Todd Boehly, Chelsea l-a numit in functie pe Frank Lampard, insa acesta este doar interimar si urmeaza sa paraseasca postul in momentul in care va fi adus noul tehnician. Pe lista londonezilor s-au aflat nume precum Julian Nagelsmann sau Luis Enrique, insa, in cele din urma, niciunul dintre ... citeste toata stirea