Se retrage Cavendish

Ciclistul britanic Mark Cavendish (foto), campion mondial de sosea in 2011 si detinator al recordului de victorii de etapa in Turul Frantei (35), a anuntat, sambata, ca se retrage din activitatea sportiva dupa ce va disputa ultima cursa din cariera, duminica la Singapore, informeaza AFP."Duminica va fi ultima cursa din cariera mea in ciclismul profesionist", a scris sprinterul de 39 de ani pe contul sau de Instagram, in ajunul celei de-a treia editii a cursei intitulate "Tour de France ... citește toată știrea