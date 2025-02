Se retrage Halep

Simona Halep (foto) a anuntat, marti, ca a fost ultimul mcei jucat la Cluj, unde a fost eliminata in primul tur la Transylvania Open. "Ca sa fiu competitiva necesita mult mai mult si in momentul asta nu se mai poate", a adaugat Halep. "E un pic greu sa vorbesc. Vreau sa va multumesc, acest teren e casa mea. In Romania ma simt cel mai bine aici, va multumesc. Au fost meciuri pe care le-am castigat, dar si meciuri pierdute, iar energia voastra mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simtit cel mai ... citește toată știrea