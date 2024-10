Se retrage Iniesta

Andres Iniesta (foto) a luat decizia de a se retrage din fotbal, dupa ce in sezonul precedent a evoluat la Emirates, din Emiratele Arabe Unite. In varsta de 40 de ani, legendarul fotbalist anuntase ca vrea sa continue sa joace, in urma cu mai multe saptamani, dar se pare ca s-a razgandit.Se pare ca Iniesta va face anuntul oficial pe 8 octombrie. De-a lungul carierei, Iniesta a purtat numarul opt pe tricou, acesta fiind motivul pentru care va astepta pana atunci inainte sa faca anuntul.De-a ... citește toată știrea