Se retrage Iniesta

Mijlocasul Andres Iniesta (foto), care a scris istorie atat la FC Barcelona, cat si la nationala de fotbal a Spaniei, si-a anuntat, marti, incheierea unei cariere sportive cu o durata de 24 de ani, transmite Reuters."Va rog, permiteti-mi sa fiu un pic emotiv azi...", a spus Iniesta, in lacrimi, intr-o conferinta de presa."Nu am crezut niciodata ca va veni si aceasta zi. Nu mi-am imaginat niciodata acest lucru. Da, toate lacrimile varsate in aceste zile sunt lacrimi de emotie, de mandrie, nu ... citește toată știrea