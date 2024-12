Se retrage la doar 26 de ani din cauza unei tumori cerebrale

Italianul Simone Muratore, fost jucator la Juventus si Atalanta, si-a anuntat retragerea din fotbalul profesionist la doar 26 de ani din cauza unei tumori cerebrale cu care a fost diagnosticat cu trei ani in urma si care l-a fortat sa renunte la cariera, scrie EFE.Viata lui Muratore, un jucator care a debutat cu Juventus in Liga Campionilor si in Serie A sub conducerea lui Maurizio Sarri, castigand chiar "Scudetto" in 2020, s-a schimbat radical pe 11 decembrie 2021, cand a fost diagnosticat ... citește toată știrea