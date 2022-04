Se schimba formatul Cupei, echipe repartizate in grupe

Oficialii de la FRF au anuntat, marti, in cadrul Adunarii Generale de la Arena Natioanla, ca formatul Cupei Romaniei va fi schimbat in totalitate.Ultimele editii ale competitiei au starnit un interes mai mic din partea granzilor din campionat, care au ales sacrificarea acestei competitii in detrimentul Ligii 1.Felix Grigore (foto), managerul de competitii al Federatiei Romane de Fotbal, a oferit detalii despre schimbarea care urmeaza sa fie implementata inca din sezonul viitor, scrie gsp.ro. ... citeste toata stirea