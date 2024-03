Se suplimenteaza numarul de echipe in Champions League

Formatul UEFA Champions League cu care ne-am obisnuit in ultimele doua decenii va disparea odata cu startul sezonului 2024-2025, iar forul continental aduce noi explicatii despre modul in care va arata competitia de top a Europei din aceasta toamna. UEFA a anuntat schimbarea sistemului competitional din Liga Campionilor inca din urma cu un an, iar acum vine cu noi detalii despre modul in care va arata UCL din viitorul sezon. E important de stiut ca UEFA Europa League si UEFA Conference league ... citește toată știrea