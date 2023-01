Sebastian Micu, goalkeeper-ul care a aparat poarta celor de la FC Brasov in prima parte a sezonului a fost imprumutat la FC Arges, in SuperLiga.Evolutiile foarte bune pe care le-a avut in poarta brasovenilor i-a facut pe argeseni sa ii ofere sansa de a evolua in prima liga, alaturi de cei mai buni fotbalisti din tara. Sebastian Micu a fost imprumutat de FC Brasov pana la vara, atunci cand se va decide daca va fi ... citeste toata stirea