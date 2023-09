Carlo Ancelotti (foto) a condus-o pe Real Madrid de pe banca in derby-ul cu Atletico, scor 1-3, din etapa a sasea in La Liga. Dupa meci, "Don Carlo" si-a asumat infrangerea si a lasat de inteles ca cele doua goluri venite in primele 20 de minute, care au contribuit semnificativ la esec, au fost marcate din cauza unor decizii tactice gresite. Totusi, antrenorul italian nu are de ce sa se teama pentru postul sau, conform presei spaniole. Sefii de pe Santiago Bernabeu au ... citeste toata stirea