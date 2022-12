Seful lui Sepsi n-a fost impresionat de experienta din Qatar

Actionarul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a avut o experienta neplacuta la Cupa Mondiala din Qatar. Afaceristul a relatat starea stadioanelor, a comentat interdictia de a comercializa alcool in jurul stadioanelor si a ramas cu un gust amar inclusiv in privinta locului de cazare.Actionarul lui Sepsi OSK a ramas dezamagit de ce a vazut in Qatar. "Afara sunt 35 de grade si cand am intrat pe stadion erau 20 de grade, nu asta era problema, ci ca aerul conditionat era sub scaune. Eu ... citeste toata stirea