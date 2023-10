Selectionerul nationalei de fotbal a Bulgariei, sarbul Mladen Krstajic (foto), a fost demis ieri din cauza "rezultatelor nesatisfacatoare" in preliminariile Euro 2024, a anuntat federatia nationala, potrivit AFP. "Contractul sau, care urma sa expire in 2024, a fost reziliat", a precizat federatia intr-un comunicat. Bulgaria a pierdut (0-2) in fata Lituaniei la 14 octombrie, dupa care a cedat cu acelasi scor in fata Albaniei intr-un meci amical la Tirana, trei zile mai tarziu. In decurs de o ... citeste toata stirea