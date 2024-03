Selectionerului Belgiei i s-a prelungit contractul

Contractul lui Domenico Tedesco (foto stanga(, selectionerul italo-german al Belgiei, a fost prelungit cu inca doi ani, ceea ce inseamna ca se va afla la carma Diavolilor Rosii pana in iulie 2026, dupa cum a anuntat, joi, Federatia Belgiana de Fotbal. "Sub conducerea lui Domenico Tedesco si a staff-ului sau, Diavolii Rosii s-au bucurat de o campanie excelenta de calificare la EURO din Germania. Suntem foarte multumiti de aceasta colaborare si speram sa o continuam in anii urmatori. Prin urmare, ... citește toată știrea