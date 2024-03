"Seniorii" Realului si-ar putea incheia carierele in Arabia Saudita

Jucatorii echipei Real Madrid, Lucas Vazquez, Luka Modric, Nacho Fernandez si Ferland Mendy, se afla in vizorul mai multor echipe din Arabia Saudita, potrivit Marca. Primii trei au avantajul de a ajunge la final de contract la 30 iunie. In varsta de 32, 38 si, respectiv, 34 de ani, Vazquez, Modric si Nacho ar putea fi tentati de o ultima provocare in afara Europei si, mai ales, de perspectiva unui salariu urias inainte de a se retrage. Potrivit Marca, directorii madrileni se asteapta sa fie ... citește toată știrea