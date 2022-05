Sepsi a castigat Cupa Romaniei

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat in premiera Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in finala desfasurata pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala.Sepsi OSK a facut un meci mai bun si a castigat meritat, prin golurile marcate de Marius Stefanescu (22, 38), in timp ce ilfovenii au inscris prea tarziu pentru a mai putea face ceva, autogolul lui Andres Dumitrescu venind practic la ultima faza de poarta (90+5).In aceasta finala, doi ... citeste toata stirea