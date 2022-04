Sepsi a castigat la Botosani, in grafic pentru barajul Conference

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Botosani cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Alexandru Tudorie (3).Covasnenii si-au creat mai multe ocazii de gol, dar portarul Eduard Pap a avut o evolutie inspirata.Sepsi OSK e neinvinsa de sase etape, in care are cinci victorii si un egal.FC Botosani a pierdut al doilea meci consecutiv.In sezonul regulat, meciul de la ... citeste toata stirea