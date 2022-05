Sepsi a castigat playout-ul

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Botosani au obtinut calificarea in barajul din play-out pentru Europa Conference League, dupa victoriile obtinute luni in etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Rapid, care a fost multa vreme lider in play-out, a pierdut la CS Mioveni.Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a surclasat-o pe FC U Craiova cu scorul de 5-0 (1-0), prin golurile marcate de Kevin Luckassen (16), Istvan Fulop (57), Vitalie Damascan (67), Catalin Golofca (72), George Dragomir (90 - ... citeste toata stirea