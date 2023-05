Farul a facut un pas gresit in lupta la titlu si a scapat printre degete victoria in meciul cu Sepsi, din etapa a sasea a playoff-ului. Trupa lui Hagi a condus, dar covasnenii au egalat in minutul 90.Farul a avut o prima ocazie in minutul 19, prin Munteanu, iar Sepsi a dat replica prin Balasa. Au fost singurele faze notabile din prima repriza. Partea secunda a fost spectaculosa, iar Stefanescu a avut o oportunitate.Pustiul Mazilu a reusit apoi o faza superba, cand si-a umilit adversarii, ... citeste toata stirea