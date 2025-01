Sepsi a mai adus un fundas

Sepsi OSK a anuntat ca l-a transferat pe Matej Simic, fundas central de 29 de ani liber de contract. Acesta a ramas liber de contract la 1 ianuarie dupa despartirea de echipa Krumovgrad, din Bulgaria.Fundasul central croat a semnat un contract valabil un an si jumatate cu Sepsi. "Sepsi OSK s-a intarit cu inca un jucator, in persoana lui Matej Simic. Fundasul central croat, in varsta de 29 de ani, a semnat un contract valabil pe un an si jumatate cu clubul nostru. Matej Simic ultima oara a ... citește toată știrea