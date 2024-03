Sepsi a prins playoff-ul in ultima clipa

Farul Constanta si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-au calificat, cu emotii, in play-off-ul Superligii nationale de fotbal, dupa meciurile jucate vineri seara in etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat, alaturandu-se formatiilor FCSB, CFR Cluj, Rapid Bucuresti si Universitatea Craiova.Farul, campioana en titre, a remizat pe terenul ultimei clasate, FC Botosani, 0-0, jucand finalul meciului in zece oameni, dupa eliminarea armeanului Narek Grigorian (76), pentru al doilea cartonas galben. Louis ... citește toată știrea