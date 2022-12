Sepsi a terminat grupele Eurocup cu punctaj maxim

Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a avut un parcurs de exceptie in grupele Eurocup. Pentru prima data in istoria sa, echipa covasneana a terminat prima faza a celei de-a doua competitii europene feminine cu victorii "pe linie".Joi seara, la Sepsi Arena, campiona ultimilor ani in Romania a castigat cu Bursa Uludag Basketbol, din Turcia, scor 92-58 (26-5, 24-7, 13-25, 29-21). Victoria a fost una lejera, antrenorul bosniac Zoran Mikes permitandu-si sa introduca pe teren, de-a lungul partidei, toate ... citeste toata stirea