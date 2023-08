Farul Constanta, FCSB si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au aflat potentialele adversare din play-off-ul Europa Conference League la fotbal, in cazul in care vor trece de turul al treilea preliminar, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la Nyon.Farul, daca trece de Flora Tallinn, campioana Estoniei, va juca in play-off contra invinsei dintre Qarabag FK (Azerbaidjan) si HJK Helsinki (Finlanda), duel care are loc in turul al treilea preliminar al Europa League. Farul ar juca prima mansa pe ... citeste toata stirea