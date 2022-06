Sepsi continua transferurile, Denis Ciobotariu al patrulea nume nou

Sepsi OSK continua campania de transferuri si a ajuns la un acord si cu fundasul Denis Ciobotariu. Jucatorul in varsta de 24 de ani a semnat un contract valabil pe trei ani cu clubul covasnean.Venit la Sepsi OSK de la CFR Cluj, Denis Ciobotariu a jucat ultima oara la FC Voluntari, sub forma de imprumut, dar a mai evoluat in cariera si la Dinamo si la Chindia Targoviste.Jucatorii lui Sepsi OSK s-au renunit luni, la Sfantu Gheorghe. Pe 17 iunie echipa va pleca intr-un cantonament de 14 zile ... citeste toata stirea