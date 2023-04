Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, pe teren propriu, in prima semifinala. Detinatoarea trofeului s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Paun (10), Marius Stefanescu (29) si Mario Rondon (81). Scorul putea fi si mai mare, dar Sepsi OSK a ratat doua penalty-uri. La primul, acordat dupa un fault al lui Andrei Burca asupra lui Pavol Safranko, Cosmin Matei a trimis in bara (44), iar la ... citeste toata stirea