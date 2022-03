Dinamo Bucuresti a remizat cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe pe teren propriu, scor 0-0, in a doua etapa din playout-ul Ligii 1.Dinamo castiga primul punct in play-out, dar ramane pe locul 8 in clasament, cu 10 puncte, in timp ce Sepsi se pozitioneaza pe ... citeste toata stirea