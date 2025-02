Sepsi, doar un punct la Botosani

FC Botosani si Sepsi Sfantu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat in etapa cu numarul 24 din SuperLiga.Meciul a inceput cu un gol marcat de Mitrov in minutul 4, dupa un contraatac fulgerator al gazdelor, insa reusita a fost anulata pentru ofsaid. Decizia a fost confirmata din camera VAR dupa o asteptare de trei minute.Cel care s-a remarcat in prima repriza a fost Szilard Gyenge. Portarul lui Sepsi a intervenit de mai multe ori si i-a blocat pe Enzo Lopez si Alexandru ... citește toată știrea