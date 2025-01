Sepsi, doua plecari si trei veniri la inceput de an

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a transferat tanar de perspectiva, Giovani Ghimfus (foto), de la formatia de liga secunda Concordia Chiajna, a anuntat clubul din Superliga pe pagina sa de Facebook. Mijlocasul ofensiv, internationalul U19, a semnat un contract valabil pe 4 ani si jumatate.Acesta a fost al doilea transfer anuntat de clubul Sepsi OSK in prima zi a anului, dupa cel al extremei Sebastian Mailat. Mai mult, Tamas Mark s-a intors la Sepsi OSK dupa ce in ultimul an si ... citește toată știrea