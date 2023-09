S-au stabilit grupele din Cupa Romaniei, iar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe parte favorita la accederea in sferturile de finala. Covasnenii fac parte din Grupa A, alaturi de Petrolul Ploiesti, Chindia Targoviste, FC Hermannstadt, Corvinul Hunedoara si Progresul Pecica. Trupa lui Liviu Ciobotariu va juca in deplasare la Sibiu in prima etapa, apoi va infrunta, tot ... citeste toata stirea