Sepsi II - SR Brasov da startul sezonului de primavara in C5

In acest weekend se reia Liga a 3-a, iar Sepsi OSK II- SR este primul joc din Seria a 5-a, cea in care evolueaza formatiile brasovene. Partida se va desfasura vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, cele doua echipe aflandu-se in zona inferioara a clasamentului."Stegarii" incep sezonul de primavara cu o fata total schimbata si spera sa urce de pe locurile retrogradabile, chiar daca deocamdata au doar patru puncte. Rares Forika este noul antrenor al SR-ului, iar