Sepsi il vrea pe Boloni in conducere

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe spera sa-l convinga pe Laszlo Boloni (foto) sa revina in fotbalul romanesc.Tehnicianul roman mai are contract cu Metz pana in 2025, insa situatia sa in Ligue 1 este una complicata, motiv pentru care ar putea alege sa revina in fotbalul romanesc, dar nu ca antrenor principal. Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi a prezentat optiunile pe care formatia covasneana i le poate oferi marelui antrenor roman."Ar insemna extraordinar de mult sa vina Laszlo Boloni la ... citește toată știrea