Sepsi-SIC s-a calificat in premiera in grupele Euroligii feminine de baschet. Covasnencele s-au impus si in partida retur cu TTT Riga, scor 63-62 (12-14, 18-13, 16-12, 17-23), dupa ce castigasera la Sfantu Gheorghe, 59-54.Sepsi este prima echipa din Romania care ajunge in grupele celei mai puternice intreceri intercluburi din Europa dupa zece ani, in 2012-2013 tara noastra fiind reprezentata de CSM Targoviste.Ellen Nystrom a fost cea mai buna jucatoare "alb-verde" miercuri seara, cu 21 de ... citeste toata stirea