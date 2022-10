Sepsi isi incepe parcursul in Eurocup

Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, va disputa miercuri primul meci din grupele Eurocup, in actualul sezon.La Sepsi Arena, fetele antrenate de boaniacul Zoran Mikes vor primi vizita israeliencelor de la Elitzur Holon, de la ora 19.00."Nu am aratat inca maxim din ceea ce putem, speram sa o facem chiar incepand de miercuri. Avem adversari puternici in grupa, vor fi dueluri tari, dar ne dorim calificarea in playoff. In acest moment, cel mai important este sa vina ... citeste toata stirea