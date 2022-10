Sepsi joaca doar "afara" in grupele Cupei

Vineri a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea grupelor Cupei Romaniei Betano. S-au format 4 grupe a 6 echipe dupa ce toate cele 24 de echipe calificate in aceasta faza au fost impartite in 3 urne valorice. Toate echipele vor juca un meci cu o echipa din urna 1, o echipa din urna 2 si o echipa din urna 3. Partidele se vor disputa pe terenul formatiei mai slab cotate. Primele doua echipe din fiecare grupa merg in faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei Betano. Prima etapa se joaca ... citeste toata stirea