Andres Dumitrescu, jucator in varsta de 22 de ani, va juca in Cehia, dupa ce Slavia Praga l-a cumparat de la Sepsi pentru o suma impresionanta. Fotbalistul isi prelungise recent contractul pana in 2026, dar mutarea tot s-a produs. Intre timp, fotbalistul a fost prezentat oficial la Praga si a semnat un contract valabil pana in 2027. Sepsi OSK a invins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe UTA Arad, in etapa a opta din Superliga. Aganovic a marcat in minutul 90+3 unicul gol al partidei. ... citeste toata stirea