Sepsi l-a luat si pe Mino Sota

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a ajuns la o intelegere pe doi ani si cu mijlocasul japonez Mino Sota (foto), in varsta de 29 de ani, care a jucat ultima data la FC Hermannstadt.Sepsi se afla in cantonament in Austria, unde se pregateste pentru noul sezon. Dupa ce au remizat cu Ferencvaros (4-4), saptamana aceasta covasnenii vor juca un meci amical cu Austria Viena.Atacantul olandez Michael Breij, portarul Gyenge Szilard, atacantul Marius Coman, mijlocasii sarbi Mihajlo Neskovic si Stefan Hajdin ... citește toată știrea