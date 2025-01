Sepsi l-a transferat pe Alimi in China

Echipa de fotbal Sepsi OSK a anuntat, pe pagina oficiala de Facebook, despartirea de mijlocasul Isnik Alimi (foto), care a semnat un contract cu formatia chineza Dalian Yingbo FC."Noi schimbari in lotul echipei: Isnik Alimi s-a transferat la Dalian Yingbo FC. Mijlocasul, in varsta de 30 de ani, a ajuns in vara anului 2023 la Sfantu Gheorghe. Cu aceasta ocazie, ii multumim lui Isnik pentru evolutiile avute in tricoul lui Sepsi OSK si ii uram ... citește toată știrea