Sepsi, la al doilea trofeu din istoria sa, la 50 de zile dupa primul

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat pentru prima oara in istoria sa Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Francisc Neuman din Arad.Sepsi OSK, club infiintat in 2011, a reusit sa castige al doilea sau trofeu in acest an dupa Cupa Romaniei. Antrenorul formatiei covasnene, italianul Cristiano Bergodi, se afla la cea de-a doua Supercupa a Romaniei din cariera, dupa succesul cu Rapid din 2007.Primul gol al intalnirii de sambata seara ... citeste toata stirea