Sepsi "merge ceas" in Austria, 4-0 cu TSKA Sofia

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins, cu scorul de 4-0, echipa bulgara TSKA Sofia, in cel de-al treila sau meci amical disputat in cantonamentul de vara, din Austria.Golurile au fost marcate de Cosmin Matei '4, '44, Branislav Ninaj '8 si Catalin Golofca '71.Cosmin Matei (30 de ani) a plecat in aceasta vara de la Dinamo, dupa retrogradarea echipei, si a semnat cu Sepsi, unde pare ca s-a reinventat.Sepsi este de neoprit in meciurile amicale din aceasta perioada de pregatire. Elevii ... citeste toata stirea