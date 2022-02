Sepsi nu mai castiga "afara"

FC Voluntari a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-1 (1-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Ligii 1 de fotbal.In urma acestui succes, FC Voluntari isi asigura in mare masura prezenta in play-off, lucru sinonim cu cea mai buna clasare a clubului in Liga 1.Constantin Budescu, in ziua in care a implinit 33 de ani, a fost cel mai bun jucator al gazdelor, marcand doua goluri, in min. 23 cu capul si in min. 80 dintr-un penalty acordat pentru un ... citeste toata stirea