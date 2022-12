Sepsi, pas fals cu FC Voluntari

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 1-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin Alexandru Tudorie (21), fost jucator la FC Voluntari, dar ilfovenii au egalat in repriza secunda prin slovacul Adam Nemec (76). Sepsi OSK o surclasa pe FC Voluntari cu 4-0, marti, in Cupa Romaniei, intr-un meci jucat tot la Sfantu Gheorghe si venea dupa trei victorii consecutive in campionat. FC ... citeste toata stirea