Sepsi, primul club de la noi care doreste disciplinarea fanilor!

Clubul din Sfantu Gheorghe a facut un regulament unic in Romania pentru suporteri. Sepsi OSK uimeste toata Romania. Oficialii clubului au stabilit reguli stricte pentru fanii care vin la stadion. Fanii celor de la Sepsi nu au voie sa fumeze pe stadion, sa stea in picioare in timpul meciurilor sau sa injure. In caz contrar, acestia vor fi interzisi pe stadion. Toti fanii echipei lui Cristiano Bergodi vor fi nevoiti sa respecte urmatoarele regului:- fumatul pe stadion sau utilizarea tigarilor ... citeste toata stirea