Sepsi, primul succes dupa o luna

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a impus cu 1-0 in deplasare la Universitatea Cluj, intr-un meci disputat in etapa a sasea a Superligii. Partida a fost oprita timp de zece minute din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor clujeni.Golul a fost marcat de Rondon, in minutul 53.In minutul 25 al meciului de pe Cluj Arena, arbitrul Sebastian Coltescu a oprit jocul si i-a trimis pe jucatori la cabine din cauza unor scandari xenofobe ale suporterilor clujeni, dar si a unor materiale pirotehnice ... citeste toata stirea