Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.Unicul gol al partidei a fost reusit de atacantul venezuelean Mario Rondon (89), cu capul, in urma unui corner executat de croatul Adnan Aganovic. Ambele formatii au terminat meciul in zece oameni, brazilianul Matheus Mascarenhas (FC U Craiova) fiind eliminat in finalul primei reprize (45+2), in timp ce Cosmin Matei (Sepsi OSK) a ... citeste toata stirea