Sepsi se desparte de cinci jucatori

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, a anuntat ca se desparte de cinci jucatori. Astfel, Gabriel Vasvari, Razvan Tincu, Fulop Istvan, Kevin Luckassen si Boubacar Fofana nu vor mai continua in sezonul urmator sub comanda lui Cristiano Bergodi. Toti cinci au contracte care vor expira pe 30 iunie.Gabriel Vasvari, care a evoluat pentru echipa covasneana din iunie 2018, a imbracat tricoul "alb-rosu" 123 partide oficiale in toate competitiile, reusind sa inscrie de 16 de ori. ... citeste toata stirea