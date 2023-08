Miercuri, la Munchen, FIBA a efectuat tragerea la sorti pentru Euroliga si Eurocup, competitiile continentale ale baschetului feminin.Astfel, in preliminariile Euroligii, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe se va duela cu formatia letona TTT Riga. Prima partida va avea loc la Sepsi Arena, pe 20 septembrie, iar returul se va defasura in Letonia, pe 27 septembrie. In cazul unei victorii, campioana Romaniei va avansa pe tabloul principal al celei mai importante competitii europene, in Grupa A, alaturi de ... citeste toata stirea